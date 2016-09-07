Награждена врач, спасшая в Сумгайыте ребенка от гибели

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня была награждена врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Сумгайыт Чичек Джахангирова, спасшая на территории 3-го микрорайона единственного ребенка в семье 4-летнего Джавида, рождение которого ждали в семье 4 года.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Сегодня в отделе здравоохранения города Сумгайыт состоялась официальная церемония награждения.

На мероприятии было отмечено, что 25 августа этого года проходя рядом с многоэтажным зданием Ч.Джахангирова увидела, как на одном из балконов повис ребенок. Врач сразу же вычислила место, куда может упасть малыш. Мальчик упал на веревки для сушки белья на 4 этаже и ухватился за них. Не сумев удержаться, он стал падать и упал на руки врача.

Отметим, что Ч.Джахаргирова уже 4 года работает на Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Сумгайыт.

Выступившая на мероприятии Ч.Джахангирова сказала, что при выздоровлении своих пациентов всегда радовалась, а из-за спасения Джавида она испытывает счастье.

Городская Исполнительная власть и отдел здравоохранения выразили отважному врачу признательность за совершенный поступок.