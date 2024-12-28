Начата работа по созданию единого сайта медучреждений, подведомственных TƏBIB

В настоящее проводится работа по созданию единого сайта медицинских учреждений, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

В настоящее проводится работа по созданию единого сайта медицинских учреждений, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель департамента по связям с общественностью и коммуникациям TƏBIB Замира Адилова на презентации "О деятельности по связям с общественностью и коммуникации".

Она отметила, что создание единого сайта призвано обеспечить доступность и прозрачность обмена информацией.

"Был проведен ряд работ по повышению функциональности официального сайта TƏBIB. Для оптимизации процесса приема на работу медицинских работников и граждан был запущен Карьерный портал. Теперь начат процесс создания единого сайта подведомственных медицинских учреждений", - сказала она.