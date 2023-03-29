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На территории Алятской свободной экономической зоны построят несколько фармацевтических заводов

На территории Алятской свободной экономической зоны построят несколько фармацевтических заводов Мы значительно отстаем в производстве лекарств. Проведены переговоры с министром здравоохранения, на территории Алятской свободной экономической зоны планируется строительство нескольких фармацевтических заводов.
Здоровье
29 марта 2023 г. 13:26
На территории Алятской свободной экономической зоны построят несколько фармацевтических заводов

Мы значительно отстаем в производстве лекарств. Проведены переговоры с министром здравоохранения, на территории Алятской свободной экономической зоны планируется строительство нескольких фармацевтических заводов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

"По имеющейся у меня информации, в Азербайджан уже прибыли специалисты из Израиля, братской Турции и других государств. То есть работы начаты", - сказал председатель комитета.

Он подчеркнул, что Азербайджан обладает лекарственным растительным сырьем: "Благодаря этому мы также можем производить многие лекарства самостоятельно. Тем самым мы сможем контролировать как качество лекарств, так и цены на них".

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