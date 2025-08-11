О нас

Данные эпикриза стали доступны на платформе mygov для граждан Азербайджана

Здоровье
11 августа 2025 г. 15:49
На платформу mygov интегрированы сведения об истории болезни (эпикризы).

Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), это стало результатом совместной работы Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, TƏBİB и Агентства по инновациям и цифровому развитию.

Отынен граждане смогут ознакомиться с анамнезом, результатами обследований, диагнозами, назначенными лечебными мероприятиями и медицинскими рекомендациями, а также скачать эту информацию.

Доступ к данным возможен через раздел "Мои медицинские данные" на веб-сайте mygov и через категорию "Здоровье" в мобильном приложении.

Версия на азербайджанском языке Vətəndaşların xəstəlik tarixçəsinə dair məlumatlar “mygov” platformasına daxil edilib

