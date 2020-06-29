Можно ли повторно заразиться коронавирусом?

Возможность повторного заражения коронавирусом излечившимися от него лицами и сегодня является темой обсуждения.

Как передает Report, в информации, которую некоторое время назад распространила ВОЗ, сообщается, что на данный момент нет никаких доказательств того, что переболевшие коронавирусом, излечившиеся от него и имеющие в организме антитела лица вновь заражаются.

В информации отмечается, что доказательств того, что эти лица защищены от повторного инфицирования, нет.

Главный инфекционист Азербайджана, член Оперативного штаба при Кабмине Джалал Исаев заявил Report, сегодня не предполагается, что излечившийся после заражения вирусом человек может вновь заразиться: "Считается, что в организме вырабатывается иммунитет к вирусу и нет вероятности повторного заражения. Примерно год организм может быть защищен от этого вируса. Но и это просто предположение. Неизвестно, насколько продолжительным будет этот иммунитет, и вероятно ли повторное заражение".

Джалал Исаев

Председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы отметил, что исследования, связанные с повторным заражением коронавирусом, показывают возможность этого: "По имеющимся на сегодняшний день данным, повторное заражение возможно, но болезнь может протекать в легкой форме. Но какую мутацию претерпит вирус потом, покажет будущее. Поэтому никто не должен расслабляться".

Рамин Байрамлы

Завотделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева отметила, что ответить на вопрос о возможности повторного заражения переболевших коронавирусом очень сложно: "При респираторных заболеваниях, таких как грипп, иммунитет формируется очень поздно. Сейчас у переболевших граждан начали брать серологические тесты. Общественность будет проинформирована о результатах".

Ягут Гараева

Эксперт по здравоохранению Адиль Гейбулла полагает, что переболевшие коронавирусом не могут заразиться им повторно: "В организме переболевших вирусом вырабатывается иммунитет к болезни. Этот штамм и так больше не повторится. Следующий штамм будет уже совершенно иным. Поэтому этот вариант и повторное заражение людей невозможно".

А.Гейбулла прокомментировал бытующее мнение о пожизненных проблемах с легкими у переболевших коронавирусом: "У выздоровевших больных вирус мутирует и исчезает. Нереально, чтобы коронавирус закрепился в организме. Это значило бы, что постоянно болезнь усугублялась бы и затухала. Это невозможно. Прогнозируется, что до конца года COVID-19 мутирует и исчезнет. Поэтому нет оснований для беспокойства. А в будущем появится новый штамм коронавируса. Сейчас сложно сказать, будет ли это сезонной простудой или чем-то более тяжелым".

Адиль Гейбулла

До сих пор в Азербайджане в целом коронавирусом заразились 16 424 человека, из них 9 026 человек выздоровели, 198 скончались. Активных коронавирусных больных – 7 200 человек. В целом, проведено 468 967 тестов.

TƏBİB до сих пор не заявлял о повторном заражении переболевших коронавирусом в Азербайджане.

Напомним, что в Азербайджане приступили к лечению больных тяжелой формой коронавируса путем переливания им крови выздоровевших от этой болезни. Так, у больных наблюдается положительная динамика. Лечение иммунной плазмой – метод переливания плазмы крови, собранной у вылечившихся больных с диагнозом COVID-19 Центральным банком крови, тяжелым больным коронавирусом. При получении крови у донора проводятся лабораторные тесты. Если результаты тестов соответствуют установленным показателям, у доноров берут плазму крови методом афереза. Процедура длится 45-60 минут. У донора иммунная плазма может быть взята максимум 3 раза в месяц, с промежутком в 7-10 дней с изъятия первой плазмы.

Процедура ничем не опасна для здоровья донора. При процедуре афереза используются одноразовые и стерильные контейнеры для отделения крови, которые работают как закрытые системы. При процедуре кровь не соприкасается с прибором. Лечение бесплатное. Все расходы покрывает TƏBİB.