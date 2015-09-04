Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Мониторинги на бакинских пляжах продолжатся до 15 сентября.

Об этом Report сообщил заведующий отделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Казымов.

Он отметил, что купаться на пляжах в Гарадагском и Сабаильском районах нецелесообразно: "Однако люди купаются там. На остальных пляжах качество воды отвечает стандартам. В настоящее время продолжаем мониторинги вместе с министерством экологии и природных ресурсов. Лица, купающиеся на запрещенных пляжах, прежде всего должны подумать о решении относительно запрета. Во-вторых, на пляжах нельзя употреблять скоропортящиеся продукты. Нужно четко выполнять правила относительно культуры питания на пляже. Лица, купающиеся на запрещенных пляжах, могут заразить и окружающих их людей".