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Моди: В 2022 году Индия произведет более 5 млрд доз вакцин от коронавируса

Моди: В 2022 году Индия произведет более 5 млрд доз вакцин от коронавируса Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на сессии саммита Группы двадцати (G20) в Риме заявил, что в 2022 году Индия произведет более 5 млрд доз вакцин от коронавируса.
Здоровье
31 октября 2021 г. 08:52
Моди: В 2022 году Индия произведет более 5 млрд доз вакцин от коронавируса
Нарендра Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на сессии саммита Группы двадцати (G20) в Риме заявил, что в 2022 году Индия произведет более 5 млрд доз вакцин от коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Индия всегда серьезно относилась к своим глобальным обязательствам. С трибуны G20 я хочу сегодня сказать вам всем, что Индия готовится выпустить более 5 млрд доз вакцины для всего мира в следующем году. Это обязательство Индии будет иметь большое значение для предотвращения глобального заражения коронавирусом. Следовательно, необходимо, чтобы индийские вакцины были признаны ВОЗ как можно скорее", - заявил Моди.

Индийский премьер напомнил, что вакцины, произведенные в Индии, поставляются в 150 стран мира.

"За короткий промежуток времени мы ввели в Индии более миллиарда доз вакцин. Контролируя инфекцию среди шестой части населения мира, Индия тоже внесла свой вклад в повышение глобальной безопасности и снизила шансы на дальнейшую мутацию вируса", - дополнил Моди.

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