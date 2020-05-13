Гаджиев: Мировая общественность высоко ценит проделанную в стране работу

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Стратегия президента Ильхама Алиева по борьбе с инфекцией COVID-19 успешно продолжается.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сказал во время брифинга в Оперативном штабе при Кабинете министров.

"Проводимая в нашей стране работа высоко оценивается и международной общественностью. Отмечу, что глава Всемирной организации здравоохранения 11 мая направил президенту Азербайджана новое письмо. Между Азербайджаном и этой организацией очень тесные связи", - подчеркнул Х.Гаджиев.