Минздрав выразил отношение к претензиям, связанным с качеством доставляемых из Китая лекарств

© Report

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Замминистра здравоохранения Азербайджана Эльсевяр Агаев выразил отношение к претензиям, связанным с качеством доставляемых из Китая лекарственных препаратов.

Как сообщает Report, в интервью журналистам замминистра сказал, что минздрав уделяет особое внимание качеству доставляемых в Азербайджан лекарств.

Он отметил, что в Центре аналитической экспертизы министерства проверяется каждая серия лекарственных препаратов: "Лишь после этого разрешается их экспорт. Согласно принятым в мире правилам, компания-производитель в официальной форме может производить свою продукцию как в Китае, так и в другой стране. Даже ведущие европейские страны могут построить свое производство в Китае или же в Южной Корее. Это связано с дешевой рабочей силой. Разрешение на их импорт в Азербайджан предоставляется при наличии официальной лицензии для производства этих лекарств. Считаю, что импортируемые из-за границы лекарственные препараты не являются исключительно китайского производства. Они просто производятся там европейскими странами. Большинство мировых производителей используют китайское сырье. Основным источником лекарственного сырья в мире является Китай".