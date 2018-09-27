Минздрав выразил отношение к информации о распространении на некоторых территориях туберкулеза

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения выразило отношение к информации о распространении в Ясамальском, Насиминском районах Баку и некоторых регионах страны туберкулеза.

Как сообщили Report в министерстве, подобные ложные сведения необоснованны.

Было отмечено, что в результате проведенных в указанных районах соответствующих мероприятий, по сравнению с другими регионами уровень первичной стадии заболевания сократился в 4 раза: "Подобная предвзятая информация служит уклонению детей, подростков и молодежи от обследования. Ежегодно, как в Ясамальском и Насиминском районах Баку, так и на других территориях страны сотни тысяч детей и подростков привлекаются к профилактическим обследованиям. Уровень заражения туберкулезом среди них во много раз ниже показателей Всемирной организации здравоохранения. В нашей стране нет и не может быть эпидемической ситуации туберкулеза.

Соответствующие отделы министерства здравоохранения и Главного управления здравоохранения Баку постоянно контролируют уровень реализации противотуберкулезных мер. Данная проблема находится под постоянным контролем минздрава".