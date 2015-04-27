​Минздрав внес ясность в информацию о неправильно наклеенных этикетках лекарств

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Минздрав Азербайджана расследует распространенную в социальной сети информацию о неправильной маркировке некоторых лекарств (имеется в виду ошибочная маркировка пергидроля (30%-ая перекись) и "Кальция хлорида").

Об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства Анар Гадирли.

По его словам, в настоящее время в министерстве нет информации по этому поводу: "Информация о гибели двух детей не подтвердилась. Вопрос будет расследован, после чего общественность проинформируют по этому поводу".

Что же касается предупреждения, сделанного Минздравом аптекам, А.Гадирли заявил, что ни одна аптека не получала распоряжения по этому поводу.

Отметим, что в социальной сети распространилась информация о том, что этикетки пергидроля (30%-ая перекись) и "Кальция хлорида" были перепутаны и неправильно наклеены. В распространенной в соцсети информации также говорится, что Минздрав предупредил аптеки об изъятии с продажи данных лекарств, а также сообщил о гибели двух детей в результате применения указанных препаратов.