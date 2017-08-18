Минздрав: В Сумгайыте 5-летняя девочка скончалась от бешенства после укуса собаки

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ "Уточнено, что в Сумгайыте 5-летняя Микаилзаде Зейнаб Эльчин гызы скончалась от бешенства в результате укуса собаки".

Об этом Report сообщила заведующая отделом эпидемиологии особо опасных инфекционных заболеваний Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Рита Исмайлова.

По ее словам, в этом году зарегистрирован всего один факт заражения бешенством от укуса собаки и факт смерти от бешенства: "Больная была своевременно доставлена к врачу, прошла вакцинацию, однако спасти ее жизнь не удалось. Причиной этого стали укусы в опасных частях тела. Собака укусила ребенка в область лица и лба. В таком случае инкубационный период очень короткий, смерть неизбежна. При бешенстве в редких случаях вакцины оказываются бесполезны. Зафиксированный случай смерти тому пример".

Представитель структуры обратилась к гражданам, отметив, что при укусе животного к врачу надо обращаться в тот же день: "Если случится задержка, уколы не помогают. При укусе лечение назначается по схеме, в тот же день нужно сделать укол. Если схема нарушается, люди не вовремя приходят к врачу, отказываются от этого, укус животного обязательно приводит к смерти".