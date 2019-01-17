Минздрав: В больницы из-за резкого ухудшения погоды никто не обращался

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане пока никто не обращался в больницы в связи с резким изменением погодных условий в ночь с 16 на 17 января.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве здравоохранения.

Было отмечено, что пострадавших по причине ухудшения погодных условий нет.

Напомним, что вчера министр здравоохранения Октай Ширалиев лично встретился с руководителями крупных медицинских учреждений страны и дал поручения о переходе на усиленный режим работы. В то же время руководителям других медицинских учреждений были направлены телефонограммы. Медицинские учреждения приведены в полную готовность.