Министр дал поручения, медучреждения приведены в полную готовность в связи с ожидаемыми погодными условиями

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Встретившись с руководителями крупных медицинских учреждений республиканского значения, министр здравоохранения Октай Ширалиев поручил перейти к усиленному режиму работы в связи с предупреждением министерства экологии и природных ресурсов относительно резкого изменения погодных условий.

Об этом Report сообщили в пресс-службе минздрава.

В то же время, в другие медицинские учреждения были направлены телефонограммы.

Медучреждения приведены в полную готовность.