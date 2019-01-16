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    Министр дал поручения, медучреждения приведены в полную готовность в связи с ожидаемыми погодными условиями

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Встретившись с руководителями крупных медицинских учреждений республиканского значения, министр здравоохранения Октай Ширалиев поручил перейти к усиленному режиму работы в связи с предупреждением министерства экологии и природных ресурсов относительно резкого изменения погодных условий. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе минздрава.

    В то же время, в другие медицинские учреждения были направлены телефонограммы. 

    Медучреждения приведены в полную готовность. 

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