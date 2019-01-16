Министр дал поручения, медучреждения приведены в полную готовность в связи с ожидаемыми погодными условиями

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Встретившись с руководителями крупных медицинских учреждений республиканского значения, министр здравоохранения Октай Ширалиев поручил перейти к усиленному режиму работы в связи с предупреждением министерства экологии и природных ресурсов относительно резкого изменения погодных условий.
Об этом Report сообщили в пресс-службе минздрава.
В то же время, в другие медицинские учреждения были направлены телефонограммы.
Медучреждения приведены в полную готовность.
Samirə AbdullayevaАвтор новости