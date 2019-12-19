Минздрав: В Азербайджане бесплатная медицина не оправдала себя

Бесплатная медицина не оправдала себя.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал заместитель министра здравоохранения Азербайджана Рагим Алиев.

"Бесплатная медицина - большая нагрузка для государства и является очень большой проблемой. В развитых странах мира население лечится по обязательной медицинской страховке. Независимо от того, в ведомстве какой структуры находятся медицинские учреждения, вырастет и качество медуслуг, оказываемых населению по медицинской страховке".

Р. Алиев сказал, что министерство всегда осуществляло и будет осуществлять здравоохранительную политику государства. Он подчеркнул, что в 2020 году продолжится поэтапная передача медучреждений Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию.