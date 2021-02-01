О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минздрав: В Азербайджане сократилось число случаев инфицирования 

Минздрав: В Азербайджане сократилось число случаев инфицирования  "Основной целью вакцинации является предотвращение осложнений и смертности"
Здоровье
1 февраля 2021 г. 12:31
Минздрав: В Азербайджане сократилось число случаев инфицирования 

"Жесткие карантинные меры в Азербайджане принесли свои плоды. В настоящее время в стране наблюдается снижение числа инфицированных. Однако при несоблюдении населением действующих правил может произойти повторный всплеск заболеваемости. Чтобы не допустить такое, 18 января 2021 года в Азербайджане начаты работы по вакцинации против коронавируса. Однако вакцинация не означает конец болезни и окончательную победу над коронавирусом. Еще какое-то время каждый должен соблюдать требования карантинного режима, соблюдать социальную дистанцию, продолжать пользоваться медицинской маской и другими защитными средствами. Все мероприятия, проводимые в этом направлении, служат обеспечению безопасности населения и охране его здоровья".

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева.

"Основной целью вакцинации является предотвращение осложнений и смертности. Эпидемический процесс прекратится, если иммунитет населения достигнет 70%", - отметила А.Алиева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ministry of Health: COVID-19 cases on decline in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi: Azərbaycanda yoluxma azalıb

Новости партнеров

Самое важное

Началось строительство физулинского международного аэропорта
ФотоНачалось строительство физулинского международного аэропорта
1 февраля 2021 г. 12:18
Махаббат Велиева освобождена от должности замминистра
Махаббат Велиева освобождена от должности замминистра
1 февраля 2021 г. 11:36
Началось первое заседание весенней сессии Милли Меджлиса
Началось первое заседание весенней сессии Милли Меджлиса
1 февраля 2021 г. 11:33
В Шуше предложено открыть первый на Кавказе инсультный центр
В Шуше предложено открыть первый на Кавказе инсультный центр
1 февраля 2021 г. 11:23
Глава Baku Steel Company заключен под стражу
Глава Baku Steel Company заключен под стражу
1 февраля 2021 г. 10:16
В Азербайджане открываются школы
В Азербайджане открываются школы
1 февраля 2021 г. 00:10
C сегодняшнего дня в Баку открываются кафе и рестораны
C сегодняшнего дня в Баку открываются кафе и рестораны
1 февраля 2021 г. 00:06
Министр: В ближайшие 6 месяцев сертификации учителей не будет
Министр: В ближайшие 6 месяцев сертификации учителей не будет
30 января 2021 г. 17:44
Открытие университетов может быть отложено
Открытие университетов может быть отложено
30 января 2021 г. 16:06
Haber Global показал сюжет, посвященный победе Азербайджана
ВидеоHaber Global показал сюжет, посвященный победе Азербайджана
30 января 2021 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi