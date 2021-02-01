Минздрав: В Азербайджане сократилось число случаев инфицирования

"Основной целью вакцинации является предотвращение осложнений и смертности"

"Жесткие карантинные меры в Азербайджане принесли свои плоды. В настоящее время в стране наблюдается снижение числа инфицированных. Однако при несоблюдении населением действующих правил может произойти повторный всплеск заболеваемости. Чтобы не допустить такое, 18 января 2021 года в Азербайджане начаты работы по вакцинации против коронавируса. Однако вакцинация не означает конец болезни и окончательную победу над коронавирусом. Еще какое-то время каждый должен соблюдать требования карантинного режима, соблюдать социальную дистанцию, продолжать пользоваться медицинской маской и другими защитными средствами. Все мероприятия, проводимые в этом направлении, служат обеспечению безопасности населения и охране его здоровья".

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Афаг Алиева.

"Основной целью вакцинации является предотвращение осложнений и смертности. Эпидемический процесс прекратится, если иммунитет населения достигнет 70%", - отметила А.Алиева.