Минздрав: В Азербайджане сократились случаи распространения гепатита В среди детей

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В прошлом году уровень профилактической иммунизации детей был удовлетворительным.

Как сообщает Report, об этом в ходе выступления на ежегодном отчетном заседании заявила заместитель директора Центра эпидемиологии и гигиены министерства здравоохранения Афаг Алиева.

Она отметила, что иммунизация новорожденных противотуберкулезной прививкой (BCG) составила 97,8%, прививкой против гепатита В - 98,0%, против полиомиелита (OPV0) - 97,8%, иммунизация детей до 1 года пентавакциной против коклюша, дифтерии, тетануса, гемофильной инфекции типа Б и гепатита В составила 95,6%, прививкой против полиомиелита (OPV3) - 97,6%, против пневмококков - 96,5%, против кори-паротита-краснухи - 97,9%.

По словам замдиректора центра, с 1995 года не было зарегистрировано случаев полиомиелита, с 2008 года - краснухи, с 2010 года - дифтерии, с 2013 года - кори, с 2014 года - коклюша, с 2016 - эпидемического паротита.

А.Алиева отметила, что с апреля 2016 года во всех городах и районах страны было приостановлено использование трехвалентной вакцины OPV и начато применение двухвалентной вакцины OPV.