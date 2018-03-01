Минздрав: В Азербайджане регистрируются острые респираторные инфекции, присущие зимнему сезону

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Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ "В Азербайджане регистрируются острые респираторные инфекции, присущие зимнему сезону".

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель директора Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Афаг Алиева.

Она отметила, что согласно анализу, по сравнению с 2016 годом в 2017 году наблюдалось снижение количества зафиксированных инфекций более чем на десять процентов:

"За два месяца 2018 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается снижение. Несмотря на это, есть случаи заболевания среди людей. В некоторых случаях это заболевание длится долгое время, например, 1-2 недели. Потому что люди своевременно не обращаются к врачам, не соблюдают постельный режим, не лечатся по назначению врача. При неправильном лечении срок болезни затягивается, что может привести к бронхиту, пневмонии".

А.Алиева добавила, что также было зафиксировано распространение инфекций среди детей:

"Большинство заболевших детей посещают коллективы. Если в коллектив приходит больной ребенок, то он становится причиной заболевания других детей".