Минздрав: В Азербайджане не зарегистрированы случаи заболевания оспой обезьян

В Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян.

В Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в Министерстве здравоохранения.

Согласно информации, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем.

Отметим, что медицинская служба Африканского союза объявила на континенте чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи с распространением заболевания mpox (оспы обезьян).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. По последним данным ВОЗ, во всем мире зарегистрировано 77 264 случая заражения оспой обезьян и 36 летальных исходов, 109 стран подтвердили наличие заболевших.