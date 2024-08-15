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Минздрав: В Азербайджане не зарегистрированы случаи заболевания оспой обезьян

Минздрав: В Азербайджане не зарегистрированы случаи заболевания оспой обезьян В Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян.
Здоровье
15 августа 2024 г. 14:34
Минздрав: В Азербайджане не зарегистрированы случаи заболевания оспой обезьян

В Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в Министерстве здравоохранения.

Согласно информации, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем.

Отметим, что медицинская служба Африканского союза объявила на континенте чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи с распространением заболевания mpox (оспы обезьян).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. По последним данным ВОЗ, во всем мире зарегистрировано 77 264 случая заражения оспой обезьян и 36 летальных исходов, 109 стран подтвердили наличие заболевших.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi: Azərbaycanda meymunçiçəyinə yoluxma qeydə alınmayıb

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