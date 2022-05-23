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Минздрав: В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян

Минздрав: В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян В Азербайджане не зафиксировано случаев заражения оспой обезьян.
Здоровье
23 мая 2022 г. 14:42
Минздрав: В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян

В Азербайджане не зафиксировано случаев заражения оспой обезьян.

Об этом Report сообщили в Минздраве.

Отмечается, что в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения ведется серьезный эпидемиологический контроль: "Сейчас ВОЗ не рекомендует каких-либо дополнительных мер в связи с международными путешествиями".

Напомним, что оспа обезьян - редкое вирусное зоонозное заболевание, т.е. заболевание, передающееся человеку от животных. Вирус может попасть в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути или через глаза, нос и рот. От человека к человеку болезнь может передаться при длительном тесном контакте. Основным признаком болезни является гнойная сыпь, появляющаяся на лице и за короткое время покрывающая все тело. До проявления клинических симптомов болезни больной и контактирующие с ним лица не считаются заразными.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi: "Azərbaycanda meymun çiçəyi qeydə alınmayıb"

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