Минздрав: В Азербайджане не зафиксировано заражений "свиным гриппом"

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане в течение сезона не зафиксировано случаев заражения "свиным гриппом" .
Как передает Report, об этом сообщили в министерстве здравоохранения.
В ведомстве отметили, что уровень заражения сезонным гриппом и другими острыми респираторными инфекциями не превысил средний показатель последних лет: "В связи с сохранением в приграничных странах напряженной эпидемиологической ситуации, что представляет реальную опасность для страны, требуется проведение профилактических, лечебных и противоэпидемических мероприятий.
На пограничных пропускных пунктах и для выявления больных с температурой установлены термоиндикаторы.
В лабораторию Республиканской противочумной станции из медицинских учреждений поступило 867 образцов с признаками ОРВИ у больных, штамма "свиного гриппа" обнаружено не было".
Samirə AbdullayevaАвтор новости