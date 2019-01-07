Минздрав: В Азербайджане не зафиксировано заражений "свиным гриппом"

© Report https://report.az/storage/news/bfdc25f6654247165a83922589e5928c/37ed9d5b-0ae8-41cb-8789-3884108b380a_292.jpg

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане в течение сезона не зафиксировано случаев заражения "свиным гриппом" .

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

В ведомстве отметили, что уровень заражения сезонным гриппом и другими острыми респираторными инфекциями не превысил средний показатель последних лет: "В связи с сохранением в приграничных странах напряженной эпидемиологической ситуации, что представляет реальную опасность для страны, требуется проведение профилактических, лечебных и противоэпидемических мероприятий.

На пограничных пропускных пунктах и для выявления больных с температурой установлены термоиндикаторы.

В лабораторию Республиканской противочумной станции из медицинских учреждений поступило 867 образцов с признаками ОРВИ у больных, штамма "свиного гриппа" обнаружено не было".