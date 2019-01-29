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    Министерство здравоохранения Азербайджана сделало заявление в связи с распространением кори

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "В результате проведенных в Азербайджанской Республике широких профилактических мероприятий с 2013 года заболевание корь не зарегистрировано. В 2018 году в большинстве стран Европы, в том числе в граничащей с Азербайджаном Грузии произошла вспышка кори. С конца 2018 года начали регистрироваться случаи заболевания, эпидемиологически связанные с ее принесением в нашу страну".

    Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном  министерством здравоохранения Азербайджана заявлении.

    Отмечается, что случаи болезни имели место среди населения 20-40 лет, которые не были привиты в свое время: "С целью предотвращения распространения в стране кори министерством здравоохранения даны поручения усилить работы по полному охвату детей привитием и внимательно расследовать все случаи подозрения на корь".

    Кроме того, в ближайшее время планируется провести меры по вакцинации населения, которое по тем или иным причинам не было привито. С этой целью министерство заказало приобрести 160 тыс доз вакцины.

    В заявлении министерства говорится, что эпидемиологическая ситуация в связи с корью находится под контролем.

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