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Минздрав расследует дело о коме пациентки после ринопластики

Минздрав расследует дело о коме пациентки после ринопластики Минздрав начал расследование жалобы родственников 30-летней жительницы Баку Назрин Мансуровой, которая впала в кому вскоре после операции ринопластики.
Здоровье
10 января 2025 г. 12:47
Минздрав расследует дело о коме пациентки после ринопластики

Минздрав начал расследование жалобы родственников 30-летней жительницы Баку Назрин Мансуровой, которая впала в кому вскоре после ринопластики.

Как сообщает Report, расследование поручено Центру аналитической экспертизы при министерстве.

"Расследование данного инцидента уже началось. По итогам проверок общественности будет предоставлена вся информация", - сообщили в Центре в ответ на запрос Report.

Напомним, ранее родственники Мансуровой распространили в соцсетях информацию о том, что девушка впала в кому после ринопластики. Семья девушки утверждает, что у нее развился абсцесс мозга из-за халатности хирурга, что и стало причиной комы.

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