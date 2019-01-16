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    Минздрав Азербайджана прокомментировал распространенную в соцсетях аудиозапись

    В стране нет вируса свиного гриппа

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Минздрав Азербайджана внес ясность в распространенную в социальных сетях информацию о том, что в Азербайджан вместе с ветром пришел вирус "свиного гриппа".

    Как сообщили Report в министерстве, распространенная информация не соответствует действительности.

    Было отмечено, что в стране нет вируса "свиного гриппа": "Приостановление занятий в общеобразовательных учреждениях связано с предупреждением министерства экологии и природных ресурсов о резком изменении погодных условий. Просьба к гражданам не поддаваться на провокации. Эпидемиологическая ситуация в стране находится под полным контролем". 

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