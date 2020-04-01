Минздрав призывает граждан не бросать использованные перчатки на землю

Центр аналитической экспертизы Минздрава распространил информацию в связи с использованием медицинских перчаток.

Как передает Report, в информации говорится, что в последнее время в связи с текущей обстановкой актуализировался вопрос правильного использования медицинских перчаток.

Сообщается, что беспокойство вызывает неверное использование некоторыми гражданами медицинских перчаток и даже выбрасывание использованных перчаток на землю: "С учетом этого доводим до сведения граждан просветительскую информацию, и информации такого рода будут регулярно размещаться на официальной интернет-странице Центра".

"Кроме того, доводим до сведения, что информация на официальной странице Центра аналитической экспертизы служит просвещению граждан. В информациях отмечается, что снабжение аптек медицинскими средствами не входит в полномочия Центра. Одной из основных задач Центра является следить за качеством, охраняя тем самым здоровье населения", - подчеркивается в информации.