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    Минздрав: Пострадавших во время пожара в Габале арабских туристов доставят в Баку

    © Report

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ "Арабские туристы, получившие ожоги в результате пожара в арендованном ими доме в Габале, будут доставлены в Баку для лечения".  

    Об этом Report сказал пресс-секретарь министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров. 

    По его словам, пострадавшие в результате инцидента 1 мужчина, 3 женщины и 1 годовалый ребенок помещены в Габалинскую центральную районную больницу, где проходят лечение: "После оказания одному человеку амбулаторной помощи, его выписали. Кроме того, в результате происшествия погиб один иностранец 1995 г.р.". 

    П.Абубекиров добавил, что находящиеся в больнице 5 человек будут доставлены в ожоговое отделение при Клинике пластической и реконструктивной хирургии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей: "Их состояние не очень тяжелое".  

    Отметим, что в результате пожара в доме, где оставались арабские туристы, погиб 1, ранены 6 человек. 

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