Минздрав организовал в Агдеринском районе выездные медосмотры населения

14:25

В рамках программы "Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории" Министерство здравоохранения продолжает проводить различные медицинские осмотры среди граждан, а также информационно-просветительские акции по пропаганде здорового образа жизни.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство здравоохранения Азербайджана.

Очередное подобное мероприятие состоялось 12 сентября. Медперсонал Научно-исследовательского института медицинской реабилитации Минздрава провел в селе Талыш Агдеринского района выездное обследование населения. В рамках акции бригада специалистов НИИ медицинской реабилитации, в том числе артролог, невролог, физиотерапевт-реабилитолог и медсестры провели медицинское обследование населения. Также неврологами НИИ проведена ЭМГ (электромиография) и ЭЭГ (электроэнцефалография). Кроме того, жителям, у которых при осмотрах были выявлены проблемы со здоровьем, предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.

Обследования проводились с целью раннего выявления болезней позвоночника, заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и общих сосудистых заболеваний мозга у населения среднего возраста. Также проведена диагностики граждан в возрасте 3-16 и 16-65 лет сколиоза и других вертеброгенных заболеваний.

Физиотерапевты и реабилитологи НИИ дали участникам акции профилактические рекомендации, которые наряду с медикаментозной терапией, путем индивидуального определения как естественных, так и искусственных физических факторов поспособствуют достижению эффективной реабилитации.

В целом, в ходе акции врачи осмотрели свыше 70 граждан.

Отметим, что Министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.