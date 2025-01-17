Минздрав организовал в Агалы выездные медосмотры населения

подогнала с пресс-релиза (сократила, отредактировала немного)

Министерство здравоохранения Азербайджана организовало комплексное медицинское обследование населения в селе Агалы Зангиланского района.

Как сообщили Report в министерстве, выездное обследование населения провел медперсонал (артролог, невролог, гастроэнтеролог, физиотерапевт-реабилитолог и медсестры) Научно-исследовательского института (НИИ) медицинской реабилитации.

В рамках акции жители села Агалы были обследованы по различным направлениям медицинской реабилитации - неврологической, артрологической, гастроэнтерологической и физиотерапевтической.

Кроме того, жителям, у которых при осмотрах были выявлены проблемы со здоровьем, предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.

В ходе акции общий осмотр врачей прошли свыше 250 граждан.

Обследования проводились с целью раннего выявления болезней позвоночника, заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и общих сосудистых заболеваний мозга у населения среднего возраста. Проведена диагностика сколиоза и других вертеброгенных заболеваний у граждан в возрасте 3-16 и 16-65 лет.

Также для детей школьного возраста организовано информационно-просветительское мероприятие по вопросам здорового образа жизни и правильному распределению времени.