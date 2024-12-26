Минздрав опубликовал список погибших пассажиров и членов экипажа самолета AZAL

Минздрав опубликовал список погибших пассажиров и членов экипажа самолета AZAL

Министерство здравоохранения Азербайджана опубликовало список пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета авиакомпании AZAL близ казахстанского Актау.

Как сообщили Report в ведомстве, продолжается работа по установлению личностей погибших.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау.

Всего на борту самолета находились 67 человек, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили 29 человек, включая троих детей.