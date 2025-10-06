Минздрав объявил о начале сезона вакцинации против гриппа

Минздрав Азербайджана объявил о начале сезона вакцинации против гриппа с 8 октября.

Как сообщили Report в ведомстве, в страну завезена вакцина французской компании Sanofi Pasteur, отличающаяся высокой эффективностью и безопасностью.

Прививки будут бесплатными и проводиться в государственных поликлиниках по месту жительства или работы.

Министерство рекомендует вакцинацию медицинским работникам, беременным женщинам, и всем гражданам, страдающим хроническими заболеваниями дыхательных путей.