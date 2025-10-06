Минздрав объявил о начале сезона вакцинации против гриппа
Здоровье
- 06 октября, 2025
- 12:15
Минздрав Азербайджана объявил о начале сезона вакцинации против гриппа с 8 октября.
Как сообщили Report в ведомстве, в страну завезена вакцина французской компании Sanofi Pasteur, отличающаяся высокой эффективностью и безопасностью.
Прививки будут бесплатными и проводиться в государственных поликлиниках по месту жительства или работы.
Министерство рекомендует вакцинацию медицинским работникам, беременным женщинам, и всем гражданам, страдающим хроническими заболеваниями дыхательных путей.
Последние новости
13:12
В Китае 137 туристов оказались в ловушке в горах Цинхай, один человек погибДругие страны
13:12
Завтра в Габале пройдет заседание Совета МИД ОТГВнешняя политика
13:10
Бардинская прокуратура возбудила дело по факту гибели мужчины в сыродельном цехеПроисшествия
13:03
Госслужба отмечает значительный рост уязвимостей в государственных информационных ресурсахИКТ
13:00
Президент Турецкой Республики Северного Кипра прибыл с визитом в АзербайджанВнешняя политика
12:58
ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1400 гаПроисшествия
12:50
Поступления в бюджет по линии ГНС увеличились на 4%Финансы
12:50
The Korea Post: Азербайджан считает продвижение мирной повестки своим высшим долгомВнешняя политика
12:43