Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Минздрав объявил о начале сезона вакцинации против гриппа

    Здоровье
    • 06 октября, 2025
    • 12:15
    Минздрав объявил о начале сезона вакцинации против гриппа

    Минздрав Азербайджана объявил о начале сезона вакцинации против гриппа с 8 октября.

    Как сообщили Report в ведомстве, в страну завезена вакцина французской компании Sanofi Pasteur, отличающаяся высокой эффективностью и безопасностью.

    Прививки будут бесплатными и проводиться в государственных поликлиниках по месту жительства или работы.

    Министерство рекомендует вакцинацию медицинским работникам, беременным женщинам, и всем гражданам, страдающим хроническими заболеваниями дыхательных путей.

    вакцинация от гриппа Минздрав рекомендации
    Azərbaycanda oktyabrın 8-dən qrip əleyhinə vaksinasiyaya başlanılacaq

    Последние новости

    13:12

    В Китае 137 туристов оказались в ловушке в горах Цинхай, один человек погиб

    Другие страны
    13:12

    Завтра в Габале пройдет заседание Совета МИД ОТГ

    Внешняя политика
    13:10

    Бардинская прокуратура возбудила дело по факту гибели мужчины в сыродельном цехе

    Происшествия
    13:03

    Госслужба отмечает значительный рост уязвимостей в государственных информационных ресурсах

    ИКТ
    13:00

    Президент Турецкой Республики Северного Кипра прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:58

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1400 га

    Происшествия
    12:50

    Поступления в бюджет по линии ГНС увеличились на 4%

    Финансы
    12:50

    The Korea Post: Азербайджан считает продвижение мирной повестки своим высшим долгом

    Внешняя политика
    12:43

    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются кратковременные осадки

    Экология
    Лента новостей