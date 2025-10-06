İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Azərbaycanda oktyabrın 8-dən qrip əleyhinə vaksinasiyaya başlanılacaq

    Sağlamlıq
    • 06 oktyabr, 2025
    • 11:37
    Azərbaycanda oktyabrın 8-dən qrip əleyhinə vaksinasiyaya başlanılacaq

    Səhiyyə Nazirliyi payız-qış mövsümündə havaların soyuması ilə əlaqədar kəskin respirator virus infeksiyalarının, o cümlədən qripin yayılma riskinə qarşı vaksinlər gətirib.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, ölkəyə gətirilən qrip əleyhinə "Sanofi Pasteur" Fransa şirkətinin istehsalı olan vaksin tam təhlükəsiz və yüksək keyfiyyətlidir.

    Səhiyyə naziri Teymur Musayevin müvafiq əmrinə əsasən, oktyabrın 8-dən etibarən vaksinasiyaya başlanılacaq.

    Xüsusilə səhiyyə işçilərinin, hamilə qadınların, həmçinin xroniki tənəffüs sistemi xəstəlikləri olan 6 aylıqdan yuxarı şəxslərin qripə qarşı peyvənd olunması tövsiyə edilir.

    Qripə qarşı vaksinasiya ödənişsizdir və yaşayış və ya iş yeri üzrə əhaliyə ambulator-poliklinik xidmət göstərən dövlət tibb müəssisələrində aparılır.

    Nazirlik əhalinin sağlamlığının qorunması və respirator xəstəliklərə yoluxma hallarının qarşısının alınması məqsədilə vətəndaşları mövsümi qripə qarşı peyvənd olunmağa çağırır.

    Səhiyyə Nazirliyi vaksinasiya qrip

    Son xəbərlər

    11:45

    Azərbaycan çempionatında mövsümün rekordu qeydə alınıb

    Futbol
    11:43

    "Azexport" Türkiyə təcrübəsini Azərbaycana gətirmək istəyir

    Biznes
    11:41

    İlham Əliyev Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının Ağsaqqallar Şurasının sədrini qəbul edib

    Xarici siyasət
    11:37

    Azərbaycanda oktyabrın 8-dən qrip əleyhinə vaksinasiyaya başlanılacaq

    Sağlamlıq
    11:36
    Foto
    Video

    Sumqayıtda "Qurd dərəsi"ndə artilleriya mərmisi aşkarlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:33

    Estoniyanın XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    11:32

    Politoloq: TDT sammitində regional təhlükəsizlik məsələləri diqqət mərkəzində olacaq

    Xarici siyasət
    11:28

    Qubada saxlanılan şəxslərdən 8 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    11:28

    "Neftçi"nin məşqçisi: "Avropa Kubokundakı oyunlarımız gərgin və maraqlı keçəcək"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti