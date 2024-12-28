Минздрав обратился к населению в связи с распространением гриппа

09:46

В связи с зимним сезоном и нестабильной погодой участились случаи заражения респираторными заболеваниями, а также сезонной инфекцией гриппа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство здравоохранения Азербайджана.

К группам населения с высокой восприимчивостью к сезонным респираторным заболеваниям относятся дети, по каким-либо причинам не прошедшие профилактические прививки, а также лица с сопутствующими заболеваниями.

Министерство здравоохранения с целью охраны здоровья населения и предотвращения распространения инфекций в предстоящие выходные и праздничные дни, рекомендует, особенно лицам с повышенной восприимчивостью, использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей, соблюдать гигиену рук. Также целесообразно включать в ежедневный рацион продукты, богатые витаминами.

"Каждый человек должен с особой ответственностью относиться к своему здоровью, защищать себя и окружающих от заражения инфекциями", - подчеркивает Минздрав.