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Минздрав обратился к населению в связи с распространением гриппа

Минздрав обратился к населению в связи с распространением гриппа 09:46
Здоровье
28 декабря 2024 г. 09:56
Минздрав обратился к населению в связи с распространением гриппа

В связи с зимним сезоном и нестабильной погодой участились случаи заражения респираторными заболеваниями, а также сезонной инфекцией гриппа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство здравоохранения Азербайджана.

К группам населения с высокой восприимчивостью к сезонным респираторным заболеваниям относятся дети, по каким-либо причинам не прошедшие профилактические прививки, а также лица с сопутствующими заболеваниями.

Министерство здравоохранения с целью охраны здоровья населения и предотвращения распространения инфекций в предстоящие выходные и праздничные дни, рекомендует, особенно лицам с повышенной восприимчивостью, использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей, соблюдать гигиену рук. Также целесообразно включать в ежедневный рацион продукты, богатые витаминами.

"Каждый человек должен с особой ответственностью относиться к своему здоровью, защищать себя и окружающих от заражения инфекциями", - подчеркивает Минздрав.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik bayram günlərində infeksiyalardan qorunmaq üçün əhaliyə müraciət edib

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