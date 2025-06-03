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Минздрав обратился к населению в связи с Гурбан Байрамы

Минздрав обратился к населению в связи с Гурбан Байрамы В связи с нестабильными погодными условиями в Азербайджане наблюдается рост числа респираторных заболеваний, в том числе сезонным гриппом.
Здоровье
3 июня 2025 г. 18:32
Минздрав обратился к населению в связи с Гурбан Байрамы

В связи с нестабильными погодными условиями в Азербайджане наблюдается рост числа респираторных заболеваний, в том числе сезонным гриппом.

Как сообщает Report, в связи с этим Министерство здравоохранения призвало граждан, входящих в группу риска, беречь здоровье и следовать профилактическим предписаниям для защиты от инфекций, особенно в предстоящие выходные и праздничные дни по случаю Гурбан байрамы.

"Используйте средства индивидуальной защиты (медицинские маски) во время массовых мероприятий и в местах скопления людей, строгого соблюдайте гигиену рук, в ежедневном питании отдавайте предпочтение продуктам, богатым витаминами, при выборе одежды учитывайте погодные условия, а не время года", - говорится в обращении.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi Qurban Bayramı ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

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