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Минздрав обратился к гражданам в связи с праздником Гурбан

Минздрав обратился к гражданам в связи с праздником Гурбан Министерство здравоохранения обратилось к гражданам в связи с праздником Гурбан.
Здоровье
5 июля 2022 г. 14:53
Минздрав обратился к гражданам в связи с праздником Гурбан

Министерство здравоохранения обратилось к гражданам в связи с праздником Гурбан.

Как сообщает Report, специалист-эксперт Министерства здравоохранения Эмин Мамедов сказал, что люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта, должны обратить внимание на некоторые важные моменты относительно рациона в праздничные дни.

Он отметил, что чрезмерное употребление жареного мяса в праздничные дни может способствовать дальнейшему обострению гастрита, язвенной болезни желудка: "Люди, страдающие заболеваниями поджелудочной железы и желчнокаменной болезнью, в праздник Гурбан зачастую ощущают дискомфорт и острые боли. При одновременном приеме жирного мяса и холодных напитков может наблюдаться диарея, острые боли в животе, тошнота и рвота. Это оказывает негативное влияние на пищеварительную систему. Кроме того, если приготовленные продукты не хранятся должным образом, особенно в летние месяцы, это может привести к острому гастродуодениту. В летние месяцы и в праздничные дни я настоятельно рекомендую гражданам есть больше овощей, и сократить употребление трудно перевариваемых мясных блюд".

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi Qurban bayramı ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib

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