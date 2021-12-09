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Минздрав обратилось к населению в связи со штаммом "омикрон"

Минздрав обратилось к населению в связи со штаммом "омикрон" 12:13 Пандемия еще не закончилась. Сегодня появился новый штамм вируса, сильно мутировавший - штамм "омикрон", который вызывает беспокойство.
Здоровье
9 декабря 2021 г. 12:35
Минздрав обратилось к населению в связи со штаммом омикрон

Пандемия еще не закончилась. Появился новый штамм вируса, сильно мутировавший - штамм "омикрон", который вызывает беспокойство.

Как сообщает Report, об этом сказал эксперт Минздрава Тайяр Эйвазов.

По его словам, согласно предварительным исследованиям, "омикрон" может распространяться быстрее, чем предыдущие, а также в некоторой степени уклоняться от иммунного ответа: "В ближайшее время исследования покажут, насколько верны оказались эти предположения. Предотвращение быстрого роста заболеваемости в такой опасной ситуации будет зависеть от того, насколько мы соблюдаем "золотые правила" защиты (социальная дистанция, гигиена рук и правильное использование медицинских масок) и активно участвуем в процессе вакцинации.

Строгое соблюдение этих мер предосторожности и, в то же время, вакцинация от вируса гриппа пожилых и больных, детей и беременных женщин может привести к снижению распространения сезонных респираторных инфекций и их возможных осложнений. Таким образом, все зависит от нас самих. Только объединив наши усилия, мы сможем надежно контролировать и сдерживать развитие инфекций и вернуть нашу жизнь в нормальное русло".

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