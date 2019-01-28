Минздрав Азербайджана о смерти чемпиона мира по боям без правил

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения Азербайджана выступило с официальным заявлением по поводу смерти спортсмена Хамиса Мамедова.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, 24 января Хамис Мамедов в тяжелом состоянии был доставлен в больницу №3 Сабунчинского района с диагнозом острая пневмония: "Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия спортсмен скончался 26 января. Родственники не разрешили направить тело покойного на медицинскую экспертизу. Спортсмену был поставлен диагноз тромбоэмболия легочной артерии".

Ранее Минздрав прокомментировал информацию о том, что чемпион мира по боям без правил Хамис Мамедов умер от гриппа.

"Труп не был направлен на проведение судебно-медицинской и патологоанатомической экспертизы, поэтому невозможно сказать, что послужило причиной смерти", - отметили в министерстве.

Напомним, что пресс-секретарь Министерства молодежи и спорта Самайа Мамедова заявила о лечении Х.Мамедова от простуды, после чего его болезнь обострилась, и он скончался от воспалительного процесса.



