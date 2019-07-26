Минздрав Азербайджан: На фестивалях EYOF и ЖАРА за медпомощью обратились 5 человек

За минувший день к дежурившим в местах проведения XV Летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля бригадам скорой медицинской помощи поступило, в целом, 4 обращения.

Как сообщили Report в Министерстве здравоохранения Азербайджана, один из обратившихся - 16-летний датский спортсмен с травмой правого бедра был доставлен в Клинической медицинский центр № 1.

После оказания необходимой помощи спортсмен был отпущен домой: "Остальные три обращения поступили от дежуривших на территории сотрудников полиции, двое из них жаловались на головную боль, один на повышение артериального давления. Врачи оказали им помощь на месте".

В министерстве также отметили, что на фестивале ЖАРА в бригаду скорой помощи обратился 26-летний гражданин Азербайджана с травмой коленного сустава, врачи оказали им помощь на месте.

Бригады скорой помощи продолжают дежурить на территориях проведения XV Летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля и Международного музыкального фестиваля ЖАРА.