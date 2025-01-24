Четверо пострадавших при крушении самолета AZAL продолжают проходить лечение в больнице

Министерство здравоохранения и TƏBİB распространили совместное заявление о состоянии здоровья граждан Азербайджана, пострадавших в результате крушения пассажирского самолета AZAL 25 декабря близ Актау.

Министерство здравоохранения и TƏBİB распространили совместное заявление о состоянии здоровья граждан Азербайджана, пострадавших в результате крушения пассажирского самолета AZAL 25 декабря близ Актау.

Как передает Report, по последним данным, четверо пострадавших продолжают проходить лечение в больнице, состояние одного остается стабильно тяжелым.

В заявлении отмечается, что из 17 пострадавших, госпитализированных в "Ени клинику", 4 были размещены непосредственно в реанимационное отделение интенсивной терапии, а 13 - в стационарное.

У пациентов диагностированы травмы различных частей тела (переломы, ушибы, черепно-мозговая травма, тупая травма грудной клетки), двусторонний пневмогемоторакс, дыхательная недостаточность.

Каждый из них был осмотрен квалифицированными врачами-специалистами, а также прошел необходимые инструментально-диагностические исследования. Троим пациентам проведена хирургическая операция.

До настоящего времени 13 из 17-ти раненых выписаны домой для амбулаторного лечения. Соответствующие участковые врачи по месту жительства контролируют процесс их полного восстановления.

В настоящее время стационарное лечение проходят 4 пациента - один мужчина и три женщины. Состояние одного пациента, продолжающего лечение в реанимационном отделении, оценивается как стабильно тяжелое, а остальных 3-х – удовлетворительное.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.