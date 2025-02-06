Минздрав и ГТК предупреждают об опасности "чаев и кофе для похудения"

Минздрав и Государственный таможенный комитет Азербайджана выступили с совместным заявлением в связи с участившимися случаями ввоза в страну так называемых "напитков для похудения", в составе которых обнаружены губительные для организма человека вещества.

Минздрав и Государственный таможенный комитет Азербайджана выступили с совместным заявлением в связи с участившимися случаями ввоза в страну так называемых "напитков для похудения", в составе которых обнаружены губительные для организма человека вещества.

Как сообщает Report, различные чаи и кофе ввозятся в страну посредством онлайн-заказов и, как показывают результаты проведенного таможенными органами расследования, содержат сильнодействующее вещество сибутрамин.

Сибутрамин входит в "Список сильнодействующих веществ", утвержденный законом Азербайджанской Республики от 18 марта 2016 года. Провоз через таможенную границу Азербайджана товаров с таким составом вне таможенного контроля, с использованием поддельных документов или средств таможенной идентификации, либо путем недекларирования или неправильного декларирования влечет уголовную ответственность по статье 206, а при наличии оснований - по статье 240 УК АР.

В заявлении также подчеркивается, что к ответственности за ввоз подобных веществ в страну могут быть привлечены не только непосредственно заказчики товара, но и транспортные компании и причастные другие лица.

Согласно протоколу Фармакологического и Фармакопейного экспертного совета Минздрава Азербайджана, принято решение об изъятии из госреестра лекарственных средств с содержанием сибутрамина, который известен как средство против ожирения, учитывая их опасность для человеческого организма и серьезное влияние на здоровье. Запрещена госрегистрация продуктов с содержанием сибутрамина. Данное вещество также изъято из реестра Европейской организацией здравоохранения, и его использование запрещено на международном уровне. Поэтому гражданам рекомендуется быть внимательными при онлайн-заказах.

Известны 10 092 побочных эффекта действующего вещества сибутрамина, среди которых головная боль, бессонница, сухость во рту, головокружение, запор, повышение кровяного давления, депрессия, тревожность, усталость, рвота, понос, сухость в горле, мигрень, инфаркт миокарда, галлюцинации, острое обострение и возникновение серьезных рисков сердечно-сосудистых заболеваний, астма, кома, потерю речи, внезапная смерть и др.

По этим причинам использование сибутрамина запрещено во многих странах, в том числе в Евросоюзе, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре, Египте.

В заключение населению рекомендуется отдавать предпочтение научно подтвержденным методам борьбы с ожирением, таким как здоровый образ жизни, правильное питание, физическая активность, и воздерживаться от использования продуктов, наносящих вред здоровью.