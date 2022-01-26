Минздрав, Госагентство и TƏBİB обратились к гражданам

Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB обратились к гражданам.

Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и TƏBİB обратились к гражданам.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Судя по статистике, за последние дни наблюдается рост числа инфицированных новым штаммом коронавируса. Учитывая генетические особенности штамма "омикрон", просим граждан следовать установленным нашими органами здравоохранения инструкциям, которые снижают риск заражения вирусом.

Если вы заметили у себя симптомы коронавируса, в первую очередь, обратитесь в поликлинику по месту жительства, к семейному врачу (участковому врачу-педиатру, участковому врачу-терапевту). После того, как ваш семейный врач оценит ваше состояние, он при необходимости направит медицинского работника по адресу для проведения теста на COVID-19 (ПЦР).

В случае подтверждения вашего инфицирования COVID-19, если заболевание протекает бессимптомно или легко, рекомендуется соблюдать правила домашнего лечения и изоляции, чтобы избежать заражения вашей семьи или окружающих:

• Максимально изолируйте себя от членов семьи;

• Носите маску;

• Часто мойте руки или используйте антисептические средства;

• Часто проветривайте место вашей изоляции;

• Регулярно дезинфицируйте места общего пользования;

• Измеряйте температуру тела 2 раза в день;

• Принимайте много жидкости;

• Соблюдайте режим сна (не менее 7 часов глубокого и спокойного сна в течение дня);

• При повышенной температуре (38℃ и выше) принимайте жаропонижающие препараты;

• Если в течение более 5 дней вас беспокоит неконтролируемая высокая температура (>38.5℃, не подверженная воздействию жаропонижающих препаратов), сообщите об этом семейному врачу;

• Не принимайте никакого лечения без назначения врача;

• Избегайте лекарств и других методов лечения, рекомендованных медсестрами и младшим медицинским персоналом;

• При необходимости принимайте витамины (С и D), обезболивающие, жаропонижающие, противокашлевые и другие симптоматические средства.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 22 января 2022 года №28 срок изоляции (карантина) лиц с положительным результатом теста SARS-CoV-2 и тесно контактировавших с ними в нашей стране сокращен с 14 до 7 дней.

Лица, перенесшие заболевание COVID-19, в связи с которым результат теста ПЦР оказался положительным, и у которых факт заражения COVID-19 зарегистрирован официально, могут получить “иммунный сертификат” через 7 дней. Срок действия сертификата - 6 месяцев. По истечении этого срока действие сертификата продлевается на неопределенный срок при получении 1 дозы вакцины".