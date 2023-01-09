Минздрав дал рекомендации по лечению респираторных вирусных инфекций

Чтобы защитить себя и своих близких от респираторных вирусных инфекций в домашних условиях важно обеспечить своевременную изоляцию заразившегося члена семьи.

Чтобы защитить себя и своих близких от респираторных вирусных инфекций в домашних условиях важно обеспечить своевременную изоляцию заразившегося члена семьи.

Как передает Report, об этом сообщил специалист-эксперт Минздрава инфекционист Тайяр Эйвазов.

Инфекционист отметил, что очень важно частое проветривание комнат, минимизация контактов с больным: "Рекомендуется полностью исключить контакты больного с детьми, беременными женщинами, пожилыми людьми и лицами с тяжелыми хроническими заболеваниями. Также рекомендуется на регулярной основе дезинфицировать антисептическими средствами поверхности, к которым прикасается больной. При возникновении осложнений необходимо безотлагательно обратиться к врачу. За исключением гриппа, многие виды ОРВИ обычно протекают в легкой форме и не вызывают осложнений. За короткий период времени нормализуется температура, исчезают такие симптомы интоксикации, как головная и мышечная боль, общая слабость, боли в горле и кашель, улучшается аппетит. Для всех острых респираторных заболеваний характерен короткий инкубационный период. Однако не исключено, что заболевание, особенно в указанных группах риска, протекает в тяжелой форме, вызывая нежелательные последствия".

Т.Эйвазов подчеркнул, что в случае, если высокая температура не снижается более 5-7 дней, жаропонижающие препараты не сбивают температуру, наблюдаются общая слабость организма, одышка, приступы удушья, а также низкая сатурация кислорода в крови, снижение артериального давления, нарушения сердечного ритма, сильные головные боли, сопровождающиеся рвотой, неврологический дефицит и другие признаки, то следует немедленно обратиться к врачу: "Эти симптомы свидетельствуют о тяжелом течении болезни и развитии различных осложнений. Как уже было сказано ранее, лица, входящие в группы риска, должны находиться под строгим врачебным наблюдением с первого дня заболевания с целью своевременного выявления и лечения возможных осложнений. Каждый из нас, следуя указанным рекомендациям, может уберечь себя и своих близких от этих болезней, и их неблагоприятного течения".