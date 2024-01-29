Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по кори и гепатиту А в Азербайджане стабильная.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения.
В ведомстве отметили, что роста числа обращений с подозрением на эти заболевания не наблюдается.
"На территории страны продолжаются противоэпидемические мероприятия против кори и гепатита А. Усилен контроль за плановой вакцинацией от кори. Кроме того, продолжаются меры по вакцинации детей, пропустивших плановую иммунизацию, а также среди взрослого населения”, - сказали в центре.