Минздрав: У госпитализированных коронавируса не выявлено

Обнародованы результаты обследований группы лиц, помещенных в Азербайджане в больницу по подозрению на коронавирус.

В ответ на запрос Report в Минздраве сообщили, что каждый из размещенных в инфекционное отделение Клинического медцентра №1 был проверен посредством доставленных в страну тестов на выявление вируса.

По информации, ответы тестов отрицательные, у данных лиц болезнь не обнаружена.

До сих пор в КМЦ с подозрением на коронавирус были размещены 7 человек. Ни у одного из них болезнь не обнаружена, шестеро отпущены домой. В настоящее время в больнице остается один гражданин Азербайджана, со здоровьем которого не имеется серьезных проблем.