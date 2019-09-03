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Минздрав Азербайджана проинформировал о состоянии получивших ножевые ранения сестер

Минздрав Азербайджана о состоянии получивших ножевые ранения сестер

Министерство здравоохранения Азербайджана распространило информацию о состоянии здоровья сестер, которые получили ножевые ранения в Бинагадинском районе города Баку.

Как сообщили Report в министерстве, в ночные часы с многочисленными ножевыми ранениями в Клинический медицинский центр № 1 были доставлены 30-летняя Рухангиз Махмудова и 32-летняя Роза Махмудова. Врачи поставили диагноз многочисленные колото-резаные ранения.

Было отмечено, что пациенткам была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для их жизни нет.

Напомним, что ножевые ранения женщинам нанес муж Рухангиз Махмудовой.

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