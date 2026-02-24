Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Минздрав Азербайджана заявил о незаконных санитарных проверках

    Здоровье
    • 24 февраля, 2026
    • 16:29
    Минздрав Азербайджана заявил о незаконных санитарных проверках

    Министерство здравоохранения Азербайджана предупредило о незаконных проверках от имени Республиканского центра гигиены и эпидемиологии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​министерство.

    Согласно информации, в последнее время регистрируются случаи незаконного использования имени "Республиканский центр гигиены и эпидемиологии" Минздрава.

    Отмечается, что некоторые лица, выступающие от имени центра, посещают различные объекты, действующие в Баку, а также в других регионах республики, выдвигают необоснованные утверждения о якобы неудовлетворительном санитарно-эпидемиологическом состоянии, заявляют о необходимости проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации и других услуг и предупреждают о применении мер административной ответственности в случае отказа.

    Кроме того, в соответствии с действующим законодательством Азербайджана проверки в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора проводятся исключительно в порядке, установленном законом. При этом должностные лица обязаны в обязательном порядке предъявить служебное удостоверение, а также предоставить субъекту предпринимательства копию решения о проведении проверки и выписку о регистрации проверки в Едином информационном реестре проверок в сфере предпринимательства.

    Отмечается, что официальные проверки проводятся исключительно уполномоченными сотрудниками Республиканского центра гигиены и эпидемиологии и только при наличии соответствующих правовых оснований.

    Предложение любых коммерческих услуг от имени центра либо требование оплаты путем угроз является незаконным.

    "Граждан и субъектов предпринимательства просим при столкновении с подобными случаями незамедлительно сообщать по горячей линии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики 9103, по номеру Республиканского центра гигиены и эпидемиологии (012) 421-13-93 или посредством службы 102 Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики.

    Министерство здравоохранения еще раз призывает граждан быть внимательными, проявлять бдительность в отношении подобных случаев и доверять только информации, предоставляемой официальными государственными структурами", - говорится в сообщении.

    Минздрав санитарные проверки Республиканский центр гигиены эпидемиология дезинфекция незаконные действия
