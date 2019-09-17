Минздрав опроверг информацию о введении карантина в Балакене

Распространившаяся в социальных сетях информация о выявлении неизвестной болезни и введении в связи с этим карантина в селах Ени Шариф и Гайса Балакенского района не соответствуют действительности.

Как сообщает Report, об этом заявили в министерстве здравоохранения Азербайджана.

Как сообщила главный врач Балакенской центральной районной больницы Дильбар Гулиева пресс-службе министерства здравоохранения, в медицинские пункты вышеуказанных сел не поступало обращений в связи с какой-либо болезнью: "В соседнем с селами поселке Габагчёл также не зафиксировано обращений жителей вышеназванных сел в местную больницу".