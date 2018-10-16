Минюст: В учреждениях отбывания наказания Азербайджана уменьшились случаи смерти от туберкулеза

© Report https://report.az/storage/news/917fb0ccab8d603c13ff7fd0a2ad184d/82e26e03-700d-4b77-9994-fc85a0ee0b6b_292.jpg

Тбилиси. 16 октября. REPORT.AZ/ "Опыт Азербайджана в сфере борьбы с туберкулезом Всемирной организацией здравоохранения оценивается как образец для стран региона".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам сказал начальник Управления организации лечебной работы Главного медицинского управления министерства юстиции Физули Гусейнов.

По его словам, в Азербайджане за счет проведенных в данной сфере мероприятий во много раз сократились случаи обнаружения туберкулеза в учреждениях отбывания наказания, и количество смертельных случаев по сравнению с 1995 годом уменьшилось в 105 раз: "Кроме того, показатель лечения чувствительной формы туберкулеза достиг в Азербайджане 92-93%. Хотя целевой показатель ВОЗ в этой сфере 85%".

Ф.Гусейнов сказал, что в Азербайджане лечение устойчивой к лекарствам формы туберкулеза составляет 78%: "Согласно рекомендации ВОЗ, целевой показатель составляет 75%. Азербайджан занимает одно из ведущих мест среди стран мира за показатели успешного лечения всех форм туберкулеза".

Отметим, что в столице Грузии, Тбилиси, приступила к работе региональная конференция, посвященная борьбе с туберкулезом. В двухдневном мероприятии участвуют представители стран Восточной Европы и Центральной Азии. На собрании обсуждаются результаты и достижения проведенных ВОЗ в регионе мероприятий по борьбе с туберкулезом.

В рамках конференции рассматривается опыт государств в сфере борьбы с туберкулезом. От Азербайджана в мероприятии наряду с ответственными сотрудниками министерства юстиции, принимают участие представители министерства здравоохранения и других соответствующих организаций.