Министр: Азербайджан выдвинул предложение о создании центра "Тюрктрансплант"

Предложение о создании единого центра "Тюрктрансплант" было выдвинуто Азербайджаном в прошлом году в Узбекистане.

Предложение о создании единого центра "Тюрктрансплант" было выдвинуто Азербайджаном в прошлом году в Узбекистане.

Как сообщает Report, об этом министр здравоохранения Теймур Мусаев заявил журналистам в Шуше.

Министр подчеркнул, что основная цель заключается в повышении доступности определенных медицинских услуг для 160 млн населения, проживающего в странах тюркского мира.

"В Европе существует единый центр по трансплантологии. Мы задумались о создании аналогичного учреждения в рамках тюркских государств. На первом этапе это будет единый информационный центр", - сказал он.

Мусаев отметил, что количество доноров в разных странах варьируется в зависимости от численности населения, при этом число нуждающихся пациентов остается высоким.

"Создание такой единой системы открывает возможности для перекрестной трансплантации", — добавил министр.