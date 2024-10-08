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Министр: Азербайджан выдвинул предложение о создании центра "Тюрктрансплант"

Министр: Азербайджан выдвинул предложение о создании центра "Тюрктрансплант" Предложение о создании единого центра "Тюрктрансплант" было выдвинуто Азербайджаном в прошлом году в Узбекистане.
Здоровье
8 октября 2024 г. 13:36
Министр: Азербайджан выдвинул предложение о создании центра Тюрктрансплант

Предложение о создании единого центра "Тюрктрансплант" было выдвинуто Азербайджаном в прошлом году в Узбекистане.

Как сообщает Report, об этом министр здравоохранения Теймур Мусаев заявил журналистам в Шуше.

Министр подчеркнул, что основная цель заключается в повышении доступности определенных медицинских услуг для 160 млн населения, проживающего в странах тюркского мира.

"В Европе существует единый центр по трансплантологии. Мы задумались о создании аналогичного учреждения в рамках тюркских государств. На первом этапе это будет единый информационный центр", - сказал он.

Мусаев отметил, что количество доноров в разных странах варьируется в зависимости от численности населения, при этом число нуждающихся пациентов остается высоким.

"Создание такой единой системы открывает возможности для перекрестной трансплантации", — добавил министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan proposes to establish transplant center for Turkic countries
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Türktransplant" mərkəzinin yaradılması ilə bağlı təklifi Azərbaycan irəli sürüb

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