Министерству здравоохранения выделено 1,8 млн манатов

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Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по усилению государственной поддержки развития сферы здравоохранения в Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что реформы, связанные с развитием сектора здравоохранения, составляют одно из главных направлений осуществляемой государством социальной политики. Реализация важных государственных программ, связанных со здравоохранением, более надежная охрана здоровья населения, обеспечение его медицинскими услугами на самом высоком уровне являются одними из основных приоритетов политики, проводимой в отмеченном направлении.

В 2004-2017 годах на территории республики было построено, капитально отремонтировано и оснащено современным медицинским оборудованием более 600 учреждений здравоохранения.

В целях обеспечения Республиканского центра талассемии системой секвенирования нового поколения из суммы, указанной в пункте 1.84 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, министерству здравоохранения Азербайджанской Республики выделено 1,8 млн манатов.