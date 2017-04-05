Минздрав: Широко распространилась реализация лекарственных препаратов, поступающих в страну незаконно и не получивших госрегистрации

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Центр аналитической экспертизы министерства здравоохранения сделал предупреждение руководителям частных медицинских и аптечных учреждений.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

В предупреждении отмечается, что не допускается осуществление деятельности, выходящей за рамки работ, указанных в приложении к лицензии, выдаваемой учреждениям для осуществления частной медицинской деятельности согласно части 6 статьи 46 закона "О защите здоровья населения": "Согласно пункту 1.3. "Правил государственной регистрации лекарственных препаратов и ведения реестра", подтвержденных решением кабинета министров №108 от 13 июля 2007 года, за исключением особых случаев, уточненных в законе Азербайджанской Республики "О лекарственных препаратах", лекарственные препараты разрешено ввозить, производить, реализовывать и использовать в медицине только после регистрации министерством здравоохранения или структурой, получившей такое полномочие, а также получения соответствующего документа о качестве препаратов".

Принимая во внимание вышесказанное, необходимо принятие мер для незамедлительного прекращения получения образования в иностранных государствах без соответствующего свидетельства министерства здравоохранения медицинскими работниками, особенно деятельности иностранцев и постоянно проживающих в Азербайджане лиц без гражданства, кроме того выполнения медицинской и аптекарской деятельности вне работ, указанных в приложении к лицензии для осуществления частной медицинской деятельности, написания в рецептах торговых наименований вместо международно-запатентованных (название активного ингредиента) в нарушение правил министерства здравоохранения "Об отпуске лекарственных препаратов в аптеках", продажу и использование в медицине незаконно ввезенных в страну лекарств.